В центре Калининграда утром 22 июня перекроют движение транспорта

22 июня 2017 года в центре Калининграда перекроют движение транспорта из-за торжественной церемонии возложения венков и цветов к мемориальному ансамблю на братской могиле 1 200 советских воинов-гвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



С 9:30 до 10:30 движение оперативно закроют по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Горной до ул. Театральной, а также по ул. Горной на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского. На время оперативного закрытия движения автобусные и троллейбусные маршруты, следующие через Гвардейский проспект, поедут по ул. Горной, Ленинскому проспекту и ул. Театральной. В обратном направлении — по тому же маршруту.