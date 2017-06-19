В центре Калининграда утром 22 июня перекроют движение транспорта
22 июня 2017 года в центре Калининграда перекроют движение транспорта из-за торжественной церемонии возложения венков и цветов к мемориальному ансамблю на братской могиле 1 200 советских воинов-гвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 9:30 до 10:30 движение оперативно закроют по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Горной до ул. Театральной, а также по ул. Горной на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского. На время оперативного закрытия движения автобусные и троллейбусные маршруты, следующие через Гвардейский проспект, поедут по ул. Горной, Ленинскому проспекту и ул. Театральной. В обратном направлении — по тому же маршруту.
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