Автомобилисты жалуются на пробки на выезде из Калининграда в сторону Зеленоградска (фото)

В воскресенье, 18 июня, на выезде из Калининграда в сторону Зеленоградска образовались пробки. Об этом сообщают водители в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

По словам очевидцев, особенно сильно движение затруднено до поворота на Храброво. Автомобилисты полагают, что это связано с дорожными работами за кольцом.

"Стояли на съезде с Окружной, далее мы поехали через Орловку, так как на трассе идёт ремонт дороги", — рассказала Клопс.Ru очевидица.

В целом водители пишут, что простоять в пробке им пришлось более часа. При этом на подъезде в Зеленоградск, как и в самом городе, заторов нет, говорят автомобилисты.