Автомобилисты жалуются на пробки на выезде из Калининграда в сторону Зеленоградска (фото)
По словам очевидцев, особенно сильно движение затруднено до поворота на Храброво. Автомобилисты полагают, что это связано с дорожными работами за кольцом.
"Стояли на съезде с Окружной, далее мы поехали через Орловку, так как на трассе идёт ремонт дороги", — рассказала Клопс.Ru очевидица.
В целом водители пишут, что простоять в пробке им пришлось более часа. При этом на подъезде в Зеленоградск, как и в самом городе, заторов нет, говорят автомобилисты.
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