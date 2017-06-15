На участке Моспроспекта временно закроют движение электротранспорта (расписание)

В пятницу, 16 июня, и в субботу, 17 июня, в Калининграде временно закроют движение электротранспорта на участке Московского проспекта от ул. Литовский вал до дома № 188 по Моспроспекту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 21:00 16 июня до 06:00 17 июня по обращению ЗАО "ДСП". Они связаны с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На время работ на данном участке снимут напряжение с контактной сети и прекратят движение горэлектртранспорта.

"В случае неблагоприятных погодных условий в указанное время отключение контактной сети будет произведено с 21:00 18.06.2017 до 06:00 19.06.2017", – отметили в пресс-службе.