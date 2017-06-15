В Калининграде судовладельцев-нарушителей вычисляют при помощи камер "Безопасного города"
В Калининграде вычислять судовладельцев и гидроциклистов, нарушающих правила поведения на водных путях, теперь помогают камеры "Безопасного города", установленные на набережных. Об этом в четверг, 15 июня, в прямом эфира радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил главный инспектор калининградского центра ГИМС Евгений Коробко.
"Хочу отметить, что вся информация с камер "Безопасного города", которые установлены на берегу Преголи, стекается в ГИМС. Поэтому нам не обязателен личный контакт с нарушителем. Он может получить уведомление по почте и быть приглашённым в ГИМС для разбирательства и привлечения к административной ответственности", — пояснил инспектор в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".
Как рассказал Клопс.Ru начальник регионального центра ГИМС МЧС России Геннадий Ястребов, в 2016 году инспекторы ГИМС проверили около 1 700 судов и выявили 810 нарушений. В основном это несоблюдение правил вождения и скоростных режимов. Кроме того, были зафиксированы нарушения норм обеспечения: отсутствие на судне спасательных жилетов, спасательного круга, ракет или дымовых шашек, при помощи которых подают сигнал бедствия, а также другой спасательной атрибутики.
Кстати, 15 июня 2017 года Государственая инспекция маломерных судов отмечает свое 33-летие. Это ведомство было образовано в 1984 году, а с 2004 года структура находится в составе МЧС. С 2015 года на учёте ГИМС состоят все маломерные суда, которые используются в некоммерческих целях.
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