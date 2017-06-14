На участке улицы Клинической временно запретят остановку транспорта

В Калининграде с 5 июля временно запретят остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Клинической. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



Оставлять транспорт нельзя будет на чётной стороне улицы Клинической, в районе домов №19–21, напротив строящегося дома установят временные дорожные знаки.



Отметим, что на сайте правительства в этом году не публиковали разрешений на строительство по указанной улице. В агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию не смогли оперативно ответить на вопрос, что за здание там возводят. Клопс.Ru направил в ведомство официальный запрос.