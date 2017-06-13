В мае пассажиропоток Храброво увеличился более чем на 20%

В мае 2017 года пассажиропоток Храброво увеличился на 20,43% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта.



Число пассажиров на международных рейсах выросло в три раза — до 15,9 тыс., а пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 13,07%. Грузовые перевозки в мае 2017 года выросли на 39,85%.



В пресс-службе отметили, что пассажиропоток на международных рейсах увеличился в связи с началом летней чартерной программы. В мае совершено 23 чартерных рейса в Тунис, Грецию и Турцию.



Число взлётно-посадочных операций в мае 2017 года выросло на 21,39% — до 806. Всего за пять месяцев пассажиропоток Храброво увеличился на 6,27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На внутренних линиях обслужили 584 тыс. пассажиров, на международных — 23,4 тыс. человек.