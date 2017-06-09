По отремонтированной части моста на Озерова открыли движение для машин и пешеходов (фото)
Клопс.Ru / Виктор Буздин
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В четверг, 8 июня, движение пешеходов и машин открыли по отремонтированной части моста на ул. Озерова. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Вторая часть путепровода закрыта на ремонт. Водители едут по прежней схеме, то есть со стороны ул. Мусоргского к ул. Горького. На перекрёстке с ул. Гаражной работает светофор, который перезапускает транспортные и пешеходные потоки.
Украшает путепровод новое ограждение с декоративными символами. Что они обозначают, пока остаётся неизвестным.
Полностью движение через мост на ул. Озерова планируется открыть
4 августа. К этому времени подрядчик должен завершить все работы.
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