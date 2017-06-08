Nissan из-за технической неисправности отзывает в России тысячу кроссоверов

Российское представительство японского концерна Nissan отзывает в стране почти тысячу автомобилей Nissan Terrano. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.



Отзывают машины, произведённые с марта по ноябрь 2016 года. Причиной принятия такого решения стали технические проблемы. "На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колёса некорректной спецификации. В связи с чем существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки. Вследствие этого спиральный кабель подушки безопасности водителя при повороте рулевого колеса может соприкасаться с подрулевым переключателем. При эксплуатации автомобиля спиральный кабель может быть повреждён, в результате чего включается сигнализатор неисправности подушки безопасности", — отметили в Росстандарте.