Nissan из-за технической неисправности отзывает в России тысячу кроссоверов
Российское представительство японского концерна Nissan отзывает в стране почти тысячу автомобилей Nissan Terrano. Об этом сообщили
в пресс-службе Росстандарта.
Отзывают машины, произведённые с марта по ноябрь 2016 года. Причиной принятия такого решения стали технические проблемы. "На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колёса некорректной спецификации. В связи с чем существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки. Вследствие этого спиральный кабель подушки безопасности водителя при повороте рулевого колеса может соприкасаться с подрулевым переключателем. При эксплуатации автомобиля спиральный кабель может быть повреждён, в результате чего включается сигнализатор неисправности подушки безопасности", — отметили в Росстандарте.
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