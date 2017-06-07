На трёх улицах в Центральном районе из-за строительства запретят парковку (схема)

В Калининграде на трёх улицах в Центральном районе запретят парковку на время строительства жилого дома. Об этом Клопc.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

28 июня дорожные знаки "Остановка запрещена" будут установлены на улицах Красносельская (в районе дома №18-а), Ростовская (возле домов №13-15) и Чернышевского (у дома №85).

В сообщении администрации говорится, что парковку запретят в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительные площадки. Автолюбителей просят быть внимательнее.