На трёх улицах в Центральном районе из-за строительства запретят парковку (схема)
В Калининграде на трёх улицах в Центральном районе запретят парковку на время строительства жилого дома. Об этом Клопc.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
28 июня дорожные знаки "Остановка запрещена" будут установлены на улицах Красносельская (в районе дома №18-а), Ростовская (возле домов №13-15) и Чернышевского (у дома №85).
В сообщении администрации говорится, что парковку запретят в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительные площадки. Автолюбителей просят быть внимательнее.
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