До конца октября из Калининграда в Балтийск будет ходить рельсобус

Рельсовый автобус из Калининграда в Балтийск будет ходить до конца октября. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.



Во вторник начальник департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности Владимир Жовтун с генеральным директором Калининградской пригородной пассажирской компании Александром Идиатулиным и начальником Калининградской дирекции пассажирских обустройств ОАО "РЖД" Владимиром Шевелевым проехали на первом утреннем рейсе рельсового автобуса до Балтийска и пообщались с пассажирами.



По словам Жовтуна, раньше "дачные поезда" в период с 1 мая по 30 сентября отправлялись со станции Калининград-Южный до Шиповки по средам, воскресеньям и праздничным дням. Однако глава региона Антон Алиханов по итогам недавнего рабочего выезда в Балтийск поручил проработать вопрос развития пригородного железнодорожного сообщения с учетом обращений жителей города и членов садоводческих обществ.



"Совместно с Калининградской железной дорогой и пригородной пассажирской компанией составлен оптимальный график движения пригородных поездов, чтобы одновременно минимизировать свои расходы и сделать его удобным для пассажиров, и конкретно для дачников", - рассказал Владимир Жовтун.



Теперь период курсирования "дачных поездов" на балтийском направлении продлен до 31 октября, то есть на месяц. Кроме того, поезд будет курсировать чаще: не два, а четыре дня в неделю: рейсы выполняются по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Этими пригородными поездами жители и гости региона могут быстро добираться на отдых к морскому побережью Балтийска.



В пресс-службе регионального правительства отметили, что ежегодно на обслуживание пригородных железнодорожных маршрутов из областного бюджета выделяется около 200 млн рублей. Таким образом, устанавливая социально ориентированные тарифы для населения, региональное правительство компенсирует Калининградской пригородной пассажирской компании порядка 60% от экономически обоснованной стоимости билета.



Местные власти Балтийска со своей стороны должны посодействовать в привлечении пассажиров на рельсовый автобус и подумать об оборудовании дополнительных посадочных платформ в черте муниципалитета.