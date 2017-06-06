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Главная Новости Транспорт

В России появится система, автоматизирующая интервалы движения общественного транспорта

05 июня 201721:12
  581 1
Архив Клопс.Ru
В России завершили тестирование системы "Интервал", которая позволит водителям общественного транспорта сохранять равномерные промежутки движения на маршрутах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
 
Автоматизированная система оповещения водителей использует данные ГЛОНАСС и GPS. Дисплей в кабине водителя показывает, где находятся другие транспортные средства того же маршрута. Это помогает сохранить равномерные промежутки между прибытиями транспортных средств маршрута на остановки.
 
"Систему оповещения водителей об интервалах движения уже разместили на всем подвижном составе предприятия. Она призвана сделать пользование общественным транспортом еще удобнее для пассажиров. Нововведение сократит время ожидания на остановках и повысит равномерность работы общественного транспорта", – рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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romanov978
romanov978 #
05 июня 201722:39
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