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Главная Новости Транспорт

Новый железнодорожный маршрут свяжет Калининград и Южную Корею

19:39
  1020 1
Архив Клопс.Ru
Калининградская железная дорога разработала новый маршрут, который свяжет Калининград и Южную Корею. Как сообщает "Российская Газета", железные дороги Латвии, Литвы и Белоруссии уже поддержали идею.
 
Новый маршрут переключит грузопток с морского транспорта на железную дорогу. Он свяжет Калининград и южнокорейский порт Пусан, откуда в Россию идут автомобильные комплектующие. Сейчас грузы из Пусана доставляются морем, что занимает 45-50 суток. Согласно проекту нового маршрута, путь из Южной Кореи в Находку ииз Находки на контейнерном поезде в Калининград займёт 12 суток.
 
Мы встречались с представителями железных дорог Литвы, Латвии и Белоруссии и предложили коллегам вместе реализовать ряд новых транспортных проектов. В их числе речь идет о перевозке из Южной Кореи комплектующих в контейнерах для калининградского завода "Автотор". Чтобы этот груз достался железным дорогам, требовались скидки по ряду транзитных позиций. И коллеги предоставили эти скидки, – цитирует издание начальника КЖД Виктора Голомолзина.
 
Маршрут уже презентовали в Южной Корее. Технические возможности объектов были оценены положительно. По словам начальника контейнерного терминала "Трансконтейнера" на станции Калининград-сортировочный Александра Цуркана, корейских партнёров пока останавливает стоимость транспортировки железнодорожным транспортом: она превышает стоимость перевозки по морю. Однако в Калининградском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания РЖД готовят новое комменрческое предложение и изыскивают дополнительные тарифные резервы.
 
В настоящий момент нет информации о том, по территории каких именно государств пройдёт транзитная часть маршрута. Это могут быть Латвия и Литва или Белоруссия и Литва. Все три государства готовы предосавить тарифные преференции. Как отметил Цуркан, переговоры по этому проекту ведутся на уровне железных дорог, а не на государственном уровне, что говорит о высокой степени доверия участников.
 
В августе 2016 года открылся новый железнодорожный маршрут между Россией и Китаем. Как сообщалось, он позволит сократить срок доставки грузов на 30 дней. Он стал частью проекта "Экономический пояс "Шёлкового пути", который  предполагает широкое использование наземных маршрутов для доставки товаров в Россию и страны Евросоюза.
 

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bnrilw1996
bnrilw1996 #
20:33
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