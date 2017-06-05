Польская авиакомпания начала выполнять рейсы между Калининградом и Варшавой
Фото: пресс-служба Храброво
Польская авиакомпания LOT начала выполнять рейсы между Калининградом и Варшавой. Об этом сообщили в пресс-службе Храброво.
Первый перелёт между городами был совершён в понедельник, 5 июня. В неделю планируется совершать до шести рейсов на самолётах Bombardier Q400. По понедельникам, вторникам и четвергам вылет из Варшавы будет осуществляться в 11:05 по местному времени. В обратном направлении воздушные суда будут уходить в 12:40.
По средам, пятницам и воскресеньям самолёты из столицы Польши будут отправляться в 16:25, а из Храброво — в 18:00.
Рейсы будут осуществляться до 27 октября. Билеты уже поступили в продажу.
Ранее стало известно, что число субсидируемых авианаправлений из Калининграда увеличится до семи
. В категорию льготных маршрутов включат перевозки между Храброво и Сочи, Екатеринбургом, Архангельском, Мурманском и Калугой.
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