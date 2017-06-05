Польская авиакомпания начала выполнять рейсы между Калининградом и Варшавой

Польская авиакомпания LOT начала выполнять рейсы между Калининградом и Варшавой. Об этом сообщили в пресс-службе Храброво.



Первый перелёт между городами был совершён в понедельник, 5 июня. В неделю планируется совершать до шести рейсов на самолётах Bombardier Q400. По понедельникам, вторникам и четвергам вылет из Варшавы будет осуществляться в 11:05 по местному времени. В обратном направлении воздушные суда будут уходить в 12:40.



По средам, пятницам и воскресеньям самолёты из столицы Польши будут отправляться в 16:25, а из Храброво — в 18:00.



Рейсы будут осуществляться до 27 октября. Билеты уже поступили в продажу.