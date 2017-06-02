В выходные на две ночи закроют сквозное движение на участке Советского проспекта

В Калининграде в субботу, 3 июня, и в воскресенье, 4 июня, будет закрыто движение транспорта на участке Советского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Участок от 1-й Большой Окружной до ул. Булатова будет закрыт обе ночи с 1:00 до 5:00. В это время будут выполняться работы по переносу коммуникаций.



"Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по ул. Б. Окружной 1-й, ул. Тенистой аллее, ул. Б. Окружной или ул. Б. Окружной, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара", — отметили в пресс-службе.