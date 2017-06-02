На Московском проспекте в Калининграде отключили два светофора

В Калининграде на Московском проспекте в пятницу, 2 июня, не работают два светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Речь идёт о светофоре на перекрёстке проспектов Гвардейского и Московского. Кроме того, отключён пешеходный светофор возле университета МВД на Московском. Причина — проведение ремонтных работ. Оба светофора будут включены в 13:30.