Испанская авиакомпания возобновила рейсы из Калининграда в Барселону

С 1 июня 2017 года испанская авиакомпания Vueling возобновила выполнение прямых регулярных рейсов Калининград — Барселона — Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе Храброво.



Первый рейс из Барселоны вылетел в четверг в 13:23. Из Калининграда в обратном направлении самолёт отправился в 14:45.



Рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на самолётах Airbus A320. В Барселону самолёты из Храброво будут прилетать в 18:10. Время борта в пути составит 3,5 часа. Рейсы в обратном направлении будут вылетать в 10:15, в Калининград воздушные суда будут прилетать в 13:30.



Рейсы в Барселону будут совершаться до 21 сентября. Билеты уже поступили в продажу.