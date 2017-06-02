Испанская авиакомпания возобновила рейсы из Калининграда в Барселону
Архив Клопс.Ru / Александр Подгорчук
С 1 июня 2017 года испанская авиакомпания Vueling возобновила выполнение прямых регулярных рейсов Калининград — Барселона — Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе Храброво.
Первый рейс из Барселоны вылетел в четверг в 13:23. Из Калининграда в обратном направлении самолёт отправился в 14:45.
Рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на самолётах Airbus A320. В Барселону самолёты из Храброво будут прилетать в 18:10. Время борта в пути составит 3,5 часа. Рейсы в обратном направлении будут вылетать в 10:15, в Калининград воздушные суда будут прилетать в 13:30.
Рейсы в Барселону будут совершаться до 21 сентября. Билеты уже поступили в продажу.
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