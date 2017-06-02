На выходных из Калининграда будут ходить дополнительные электрички к морю
3 и 4 июня из Калининграда будут ходить дополнительные поезда в направлении Светлогорска и Зеленоградска. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.
Решение о назначении электричек было принято из-за прогнозируемого увеличения пассажиропотока. Поезда будут уходить с Южного вокзала. В Зеленоградск отправление дополнительных составов назначено на 10:00. В обратном направлении электричка отправится в 11:40.
До станции Светлогорск-2 дополнительный поезд уйдёт из Калининграда в 10:15, а обратно он уйдёт в 11:45. Билеты на пригородные поезда пассажиры могут приобрести в кассах, на сайте ОАО "Калининградская пригородная пассажирская компания" и в терминалах на вокзалах.
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