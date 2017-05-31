"Водитель, ты судак": на ул. Гагарина автомобилист на Audi умышленно проехал на красный

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

Во вторник, 30 мая на ул. Гагарина в Калининграде водитель машины Audi проехал через перекресток на красный сигнал светофора. Приславший в редакцию видеозапись калининградец Максим заметил водителя ещё до его нарушения – при подъезде к перекрестку он перестраивался из ряда в ряд. У самого светофора автомобилист выехал на полосу, предназначенную для поворота налево, объехал другие машины и продолжил движение на запрещающий сигнал.

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.