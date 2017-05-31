На перекрёстке Ленинского проспекта и Барнаульской до вечера отключили светофор
В центре Калининграда до вечера среды не будет работать светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идёт о светофоре на перекрёстке улицы Барнаульской и Ленинского проспекта. Его отключили в связи с плановыми работами на сети. Работать он начнёт только в 20:00.
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