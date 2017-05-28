Российский конкурент Boeing и Airbus совершил первый пробный полёт (видео)

В Иркутске прошёл первый пробный полёт российского ближне-среднемагистрального самолёта МС-21. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник на Иркутском авиационном заводе.

По информации издания, полёт прошёл успешно. От дальнейших комментариев на заводе воздержались. Записи полёта, сделанные очевидцами, появились на Youtube.

Планировалось, что первый полёт МС-21 состоится в декабре 2016 года. Дату несколько раз переносили. Сейчас самолёту предстоят лётные испытания, после которых пройдёт публичный полёт. Дата испытаний пока не называется.