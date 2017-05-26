В пос. Прибрежном вечером в пятницу перекроют движение на двух улицах
Это связано с празднованием 70-летнего юбилея одного из предприятий на территории посёлка Прибрежного. С 18:30 до 22:30 будет перекрыто движение по ул. Заводской на участке от Рабочей до пер. Заводского и по ул. Парковой на участке от Заводской до Строительной.
Водителям рекомендуют объезжать закрытые участки по улицам Парковой и Строительной.
Автобусные маршруты направят по улицам Заводской, Парковой, Строительной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
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