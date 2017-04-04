Туман помешал Храброво принять рейсы из Москвы, Петербурга и Минска

Погодные условия в аэропорту Храброво вновь ухудшились. На 19.00 из-за сильного тумана видимость на взлётно-посадочной полосе составляет 150/50 метров и это не позволяет совершать посадки самолётов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По состоянию на 19.20 не смогли совершить посадку в аэропорту воздушные суда, следовавшие из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы были отправлены обратно в аэропорты вылета.

Прибытие и отправление рейсов В2949/950 из/в Минск, U6 75/U6 76 из/в Москвы (Домодедово), UT 393/394 из/в Москвы (Внуково), FV/SU 6329/6330 из/в Санкт-Петербурга, FV/SU 2167/2168 из/в Москвы (Внуково) отменено. Пассажиры будут перевезены рейсами, запланированными на 5 апреля.