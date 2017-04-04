Несколько улиц Калининграда временно перекроют из-за открытия велосезона

23 апреля в Калининграде перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Как уточнили в мэрии, улицы перекроют в день открытия велосезона. Колонна участников велопробега проедет по улицам Молодой Гвардии, Ю. Гагарина до аэродрома Девау. Перекрывать улицы будут поэтапно — по мере движения колонны.



График перекрытия:



• с 10:00 до 10:30 — на ул. Молодой Гвардии — ул. Ю. Гагарина с выездом из г. Калининграда;

• с 13:30 до 14:00 — на ул. Ю. Гагарина — ул. Молодой Гвардии — аэродром Девау.



На время оперативного закрытия движения по маршруту следования колонны участников велопробега "Открытие велосезона – 2017" будет временно прекращено движение общественного транспорта.