Несколько улиц Калининграда временно перекроют из-за открытия велосезона
23 апреля в Калининграде перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как уточнили в мэрии, улицы перекроют в день открытия велосезона. Колонна участников велопробега проедет по улицам Молодой Гвардии, Ю. Гагарина до аэродрома Девау. Перекрывать улицы будут поэтапно — по мере движения колонны.
График перекрытия:
• с 10:00 до 10:30 — на ул. Молодой Гвардии — ул. Ю. Гагарина с выездом из г. Калининграда;
• с 13:30 до 14:00 — на ул. Ю. Гагарина — ул. Молодой Гвардии — аэродром Девау.
На время оперативного закрытия движения по маршруту следования колонны участников велопробега "Открытие велосезона – 2017" будет временно прекращено движение общественного транспорта.
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