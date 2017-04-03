К лету в Калининграде установят 39 новых остановочных павильонов (адреса)

В Калининграде на автобусных остановках уже к лету появятся 39 новых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Аукцион по отбору подрядной организации, которая займётся установкой автобусных павильонов, запланирован на 24 апреля 2017 года. Начальная цена контракта — 20 млн рублей.



В соответствии с аукционной документацией, павильон должен быть разборным. Техзадание предусматривает остекление тонированным закалённым стеклом с лайтбоксом (это световой короб) формата 1,2 х 1,8 метра для рекламы и другой информации. Также павильон оборудуют скамейкой из древесно-полимерного композита. При каждом павильоне предусмотрена урна.



В мэрии сообщили, что в декабре 2016 года первые восемь автобусных павильонов такого же образца были установлены на Литовском валу, ул. А. Невского, Черняховского, Артиллерийской, Батальной, Московском проспекте и на Балтийском шоссе.

Где появятся новые остановочные павильоны