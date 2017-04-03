Из Гурьевска в пос. Дорожный начал ходить автобус
Из Гурьевска и посёлок Дорожный пустили автобусный маршрут №14. Об этом в понедельник, 3 апреля, пишет "Балтик Плюс".
Автобус ходит трижды в день и обеспечивает сообщение посёлков Дорожный, Орловка, Невское, Малое Васильково с Гурьевском. Телефон для справок 74-18-04.
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