Аэропорт “Храброво“ из-за тумана отменил несколько рейсов

В пятницу, 31 марта, с 18.30 в связи с туманом в аэропорту “Храброво“ прибытие и вылет вечерних рейсов задерживается или отменён. Видимость на взлётно-посадочной полосе составляет 400/50 метров, что недостаточно для осуществления посадки самолётов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы В2 949/950 из Минска и обратно отменены. Рейс FV/SU 6127 из Москвы (Внуково) после нахождения в зоне ожидания был отправлен на запасной аэродром Пулково.

Прибытие и отправление рейсов SU 1006/SU1007 Москва (Шереметьево) - Калининград - Москва (Шереметьево) отменены. Прибытие и вылет данных рейсов перенесен на утро 1 апреля. Время будет уточнено позже.

Рейс S7 77 из Москвы (Домодедово) и рейс FV/SU 6329 из Санкт-Петербурга также не смогли совершить посадку и были отправлены обратно в аэропорта вылета. Рейс из Москвы U6 75 (Домодедово) отправлен в аэропорт вылета Домодедово. Также задерживается прибытие рейса SU/FV 6329 из Санкт-Петербурга и рейса UT 393 из Москвы (Внуково). Воздушные суда в данный момент находятся в зоне ожидания.

Соответственно, из-за неприбытия воздушных судов задерживается отправка обратных рейсов в Москву, Минск и Санкт-Петербург. Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 300-300 и (4012) 610-610.