С мая из Гданьска в Амстердам можно будет летать без пересадок

Аэропорт Гданьска в Польше перешёл на весенне-летнее расписание. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде.



Больше всего изменений связано с появлением нового перевозчика — линии KLM. С мая появится прямой рейс из Гданьска в Амстердам.



Кроме Амстердама, в расписании гданьского аэропорта появились такие города, как норвежский Берген, шведский Векшё, Тель-Авив и Неаполь. Также возвращаются рейсы в Пизу, Аликанте и Берлин.