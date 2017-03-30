С мая из Гданьска в Амстердам можно будет летать без пересадок
Аэропорт Гданьска в Польше перешёл на весенне-летнее расписание. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде.
Больше всего изменений связано с появлением нового перевозчика — линии KLM. С мая появится прямой рейс из Гданьска в Амстердам.
Кроме Амстердама, в расписании гданьского аэропорта появились такие города, как норвежский Берген, шведский Векшё, Тель-Авив и Неаполь. Также возвращаются рейсы в Пизу, Аликанте и Берлин.
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