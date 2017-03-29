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Главная Новости Транспорт

Храброво покупает амбулаторный лифт для посадки инвалидов на борт самолёта

10:25
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Фото Виктора Гусейнова
В калининградском аэропорту Храброво появится амбулаторный автолифт для доставки на борт инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В конкурентных переговорах на поставку оборудования участвовали четыре российские компании и одна иностранная. По итогам рассмотрения предложений участников тендерная комиссия определила победителя, который предложил наилучшие условия — это немецкая компания Zettler Land-und Nutzfahrzeuge GmbH.

"Амбулифт представляет собой специальное транспортное средство для перевозки, посадки в воздушное судно и высадки из него пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности", — отметили в Храброво.

Амбулифт должны поставить в течение 130 дней с момента подписания договора. Оборудование будет выполнено на базе автомобиля "Мерседес" с двигателем стандарта "Евро 6", с управлением спецоборудованием в кабине, системой фиксации шасси при подъёме/опускании фургона. Внутри и снаружи будет установлено рабочее освещение с проблесковым маяком, также фургон будет иметь систему автономного отопления и вентиляции. Внутри одновременно поместятся не менее одних носилок и двух-четырёх кресел. Кроме того, амбулифт будет оснащён системами безопасности и иметь возможность работы в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +40 градусов С. Гарантийный срок обслуживания амбулифта по договору составит 36 месяцев (3 года).

"Амбулифт поможет снизить опасность травматизма маломобильных пассажиров и обеспечит более комфортные условия при доставке их на борт воздушного судна", — говорят в Храброво.
 
С лета прошлого года в России вступил в силу закон, который позволяет инвалидам и людям с ограниченными возможностями с комфортом летать в самолётах. Теперь инвалид должен будет заранее сообщить авиаперевозчику или турфирме о том, что у него есть ограничения по здоровью. Это позволит подготовить воздушное судно к его приёму.

В салоне установят кресло-коляску. Кроме того, аэропорты должны оснастить кнопками вызова для пассажиров-инвалидов. Также человеку с ограниченными возможностями здоровья должны бесплатно помочь в регистрации на рейс и оформлении багажа, прохождении предполётного контроля и других процедур. Досматривать инвалидов и их родственников должны вне очереди. В самолёте инвалиду помогут в размещении багажа.

В 2016 году калининградка Светлана Нигматуллина, которую не пустили в самолёт на инвалидной коляске, встретилась с руководством "Аэрофлота" и изложила свои предложения по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями.

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2 комментария Правила комментирования

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vibortova
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ivanovserg1989
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