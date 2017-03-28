"Водитель, ты судак": поклонники Лепса устроили парковку на газоне около СК "Янтарный"

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

В Калининграде посетители концерта Григория Лепса парковали свои машины на газонах возле СК "Янтарный". Местный житель Александр сумел сфотографировать все автомобили, которые были оставлены на время концерта на зеленых насаждениях. При этом, по словам калининградца, во дворах мест было предостаточно, и при желании оставить транспорт можно было на дороге с асфальтовом покрытием.

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.