Из-за ДТП на ул. Горького образовались пробки в Ленинградском районе
Скриншот сервис "Яндекс.Пробки"
Во вторник, 28 марта, в Ленинградском районе Калининграда образовались пробки из-за ДТП на перекрёстке улиц Горького и Озёрной. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
На Горького машины стоят от перекрёстка с ул. Черняховского до места аварии. Кроме того, заторы растянулись по ул. Пролетарской — от ул. Сергеева до ул. Озерова. Также большое скопление транспорта наблюдается на ул. Черняховского, Партизанской и на Озёрном проезде. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 3–7 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.