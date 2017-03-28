Из-за ДТП на ул. Горького образовались пробки в Ленинградском районе

Во вторник, 28 марта, в Ленинградском районе Калининграда образовались пробки из-за ДТП на перекрёстке улиц Горького и Озёрной. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.



На Горького машины стоят от перекрёстка с ул. Черняховского до места аварии. Кроме того, заторы растянулись по ул. Пролетарской — от ул. Сергеева до ул. Озерова. Также большое скопление транспорта наблюдается на ул. Черняховского, Партизанской и на Озёрном проезде. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 3–7 км/ч.