В Гвардейском районе из-за ремонта на две ночи закроют железнодорожный переезд

В районе посёлка Комсомольск Гвардейского городского округа на две ночи в конце марта закроют железнодорожный переезд. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.



Временно прекратится движение транспорта на автомобильной дороге Зеленополье — Семёново — Каштаново на участке км 9,5, а именно через железнодорожный переезд направления Москва — Калининград. Объезд будет осуществляться в соответствии со схемой, согласованной Госавтоинспекцией.

Схема перекрытия



Переезд закроется для ремонтных работ в ночи с 29 на 30 марта (с 21:00 до 6:00) и с 30 на 31 марта (в то же время).