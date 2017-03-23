У поликлиники на ул. Летней в Калининграде движение транспорта организовали как в Англии (фото)

В Калининграде на парковке у поликлиники на улице Летней местный подрядчик нарисовал разметку, приспособленную для левостороннего движения, то есть такого, которое действует, например, в Англии.
При въезде стрелочки на тротуарной плитке указывают, что с левой полосы следует ехать прямо, а правая предназначена для выезда со стоянки, что противоречит действующим в России правилам дорожного движения.
Помимо обозначения въезда и перемещения по стоянке, сами стояночные места расчерчены таким образом, что заехать на них получится, только лишь двигаясь как в Англии. Кроме того, неправильно оборудовано место для инвалидов. С учётом количества мест на стоянке, их должно быть больше.
В самой поликлинике Клопс.Ru сообщили, что не занимались организацией дорожного движения на прилегающей территории, а все работы выполняет подрядчик, который завершает обустройство. В городском отделе ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что в ближайшее время на стоянке будет организовано движение согласно российскому законодательству.
Отметим, в США, Европейских странах, в России и на всей территории постсоветского пространства водители двигаются по правой стороне. Впервые по левой стороне поехали в Англии ещё в 1756 году. Тогда же там власти законодательно закрепили это решение.
Сейчас в мире левостороннее движение организовано также в Японии, Таиланде, ряде других стран. Мировое соотношение правосторонних и левосторонних дорог составляет 72% против 28%.
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