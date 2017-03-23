В Калининграде 9 апреля на несколько часов изменят схему движения автобусов и троллейбусов

В Калининграде 9 апреля планируется временное закрытие движения автомобильного транспорта в центральной части города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



Ограничение связано с проведением церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1 200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года.



Оперативное закрытие транспорта произведут с 10:30 до 12:30 по Гвардейскому проспекту (на участке от ул. Горной до ул. Театральной) и на ул. Горной (на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дм. Донского).



В указанное время изменятся маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов. Так, автобусный маршрут №4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, ул. Портовой. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.



Автобусы №49 поедут с Московского проспекта по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский проспект с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Горной, по Московскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобусные маршруты №72, №75 и троллейбусный маршрут №2 направят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении — по тому же маршруту.