Ремонт вместо денег: принятые поправки в закон об ОСАГО лишат большинство водителей страховых выплат

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который делает ремонт основным видом возмещения ущерба по ОСАГО. Об этом сообщает "Медуза".



За документ проголосовали 344 депутата, против — 36, один воздержался. После одобрения законопроекта Советом Федерации и подписания президентом страховые компании будут выплачивать денежную компенсацию по ОСАГО только в некоторых случаях.



Компенсация будет происходить в денежной форме, если после ДТП наступит "полная гибель" автомобиля, если стоимость ремонта будет превышать лимит возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей). Деньги будут выплачивать также в случаях аварий, в результате которых здоровью людей был нанесён тяжкий или средней тяжести вред. Претендовать на выплату могут инвалиды.



Согласно законопроекту, установить при ремонте по ОСАГО запчасти, которые ранее были в употреблении, разрешено только с согласия автовладельца. Срок выполнения работ не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис может находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Калининградцам, согласно закону, могут предложить воспользоваться услугами сервисов, расположенных в Гвардейске, Талпаках, Ладушкине или Мамоново. Впрочем, не исключено, что страховщики смогут договориться и с калининградскими автоцентрами.



Станцию ремонта из предложенного страховщиком списка будет выбирать потерпевший. Для находящихся на гарантийном обслуживании машин в возрасте до двух лет страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера. Теперь при натуральной выплате автовладельцам не придётся доплачивать за износ запчастей.



Предполагается, что закон начнёт действовать через 30 дней со дня официального опубликования и новые правила будут работать для договоров ОСАГО, заключённых после вступления закона в силу.



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