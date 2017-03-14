18 марта в центре Калининграда перекроют движение (список улиц)

В субботу, 18 марта, в центре Калининграда перекроют движение из-за массового мероприятия в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Ограничение будет действовать с 15:00 до 19:00 на участке ул. Баранова от площади Победы до ул. Иванникова, а также на участке ул. Гаражной от пл. Победы до ул. Юношеской.

"Обращаем внимание калининградцев на то, что 18 марта на время оперативного закрытия движения будут перенаправлены автобусные маршруты №4 и №65. Автобусный маршрут №4 будет направлен по проспекту Гвардейскому, пл. Победы, проспекту Советскому и далее согласно существующей схеме движения. Автобусный маршрут №65 — по проспекту Мира, ул. Театральной, проспекту Ленинскому, пл. Победы, проспекту Советскому и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении автобусы будут идти по существующим маршрутам", — говорится в сообщении пресс-службы.



Автомобилистам рекомендуют убрать машины с перекрытой территории на время проведения митинга. Кроме того, власти запретили парковку на участке ул. Баранова от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова на протяжении всей субботы.