В России отзывают более 43 тыс. автомобилей "Шкода", проданных с 2012 по 2016 год

В России отзывают 43 тысячи 151 автомобиль "Шкода", проданный с 2012 по 2016 год. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.



Решение приняли в ООО "Фольксваген Груп Рус". Причина отзыва — высокое давление в гидросистеме. Речь идёт о моделях "Шкода Октавия", "Шкода Суперб", "Шкода Йети", "Шкода Рапид".