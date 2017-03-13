В России отзывают более 43 тыс. автомобилей "Шкода", проданных с 2012 по 2016 год
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В России отзывают 43 тысячи 151 автомобиль "Шкода", проданный с 2012 по 2016 год. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Решение приняли в ООО "Фольксваген Груп Рус". Причина отзыва — высокое давление в гидросистеме. Речь идёт о моделях "Шкода Октавия", "Шкода Суперб", "Шкода Йети", "Шкода Рапид".
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