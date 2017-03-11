Куба закупит 300 автомобилей Lada у АвтоВАЗа
Куба в этом году закупит у АвтоВАЗа тестовую партию автомобилей Lada в количестве 300 штук. Об этом сообщает
ФАН.
АвтоВАЗ уже провёл презентацию для кубинских транспортных компаний, которые пока заинтересовались двумя моделями — Vesta и Largus. Именно эти автомобили отправят за границу, чтобы изучить реакцию рынка.
Первая партия российских машин поступит на Кубу уже в мае. Всего же АвтоВАЗ намерен нарастить объём поставок на остров до 30 тысяч автомобилей.
Напомним, что АвтоВАЗ намерен выпустить к 2025 году 8 новых моделей машин
. По словам главы компании Николя Мора, две новые модели транспортных средств будут представлены автолюбителям в ближайшие два года. До 2022 года завод выпустит 3 новые машины и модернизирует внешний вид ещё одной. Затем будут сконструированы 3 модели автомобилей.
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