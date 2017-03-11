Куба закупит 300 автомобилей Lada у АвтоВАЗа

Куба в этом году закупит у АвтоВАЗа тестовую партию автомобилей Lada в количестве 300 штук. Об этом сообщает ФАН.

АвтоВАЗ уже провёл презентацию для кубинских транспортных компаний, которые пока заинтересовались двумя моделями — Vesta и Largus. Именно эти автомобили отправят за границу, чтобы изучить реакцию рынка.

Первая партия российских машин поступит на Кубу уже в мае. Всего же АвтоВАЗ намерен нарастить объём поставок на остров до 30 тысяч автомобилей.