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Главная Новости Транспорт

Куба закупит 300 автомобилей Lada у АвтоВАЗа

11:51
  57 1
  • Фото: wikipedia
Фото: wikipedia
Куба в этом году закупит у АвтоВАЗа тестовую партию автомобилей Lada в количестве 300 штук. Об этом сообщает ФАН.
 
АвтоВАЗ уже провёл презентацию для кубинских транспортных компаний, которые пока заинтересовались двумя моделями — Vesta и Largus. Именно эти автомобили отправят за границу, чтобы изучить реакцию рынка.
 
Первая партия российских машин поступит на Кубу уже в мае. Всего же АвтоВАЗ намерен нарастить объём поставок на остров до 30 тысяч автомобилей.
 
Напомним, что АвтоВАЗ намерен выпустить к 2025 году 8 новых моделей машин. По словам главы компании Николя Мора, две новые модели транспортных средств будут представлены автолюбителям в ближайшие два года. До 2022 года завод выпустит 3 новые машины и модернизирует внешний вид ещё одной. Затем будут сконструированы 3 модели автомобилей.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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pulovaoo
pulovaoo #
11:54
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
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