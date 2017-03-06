Храброво восстановило работу после перерыва из-за погодных условий

В Калининграде после перерыва из-за неблагоприятных погодных условий восстановил работу аэропорт. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте Храброво.



Из Калининграда улетели самолёты в Минск и Москву. Началась регистрация на рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Они вылетят в 15:30 и 16:00. До 20:40 задержали в понедельник рейс "Уральских авиалиний" до Москвы.



В Калининград уже прибыли два самолёта из Москвы и один из Минска. На три часа задержан рейс из Санкт-Петербурга. В период с 15:10 до 15:45 в Храброво планируют принять 12 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.