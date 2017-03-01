Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты на майские праздники

Эксперты туристического рынка рассказали, что выгоднее покупать авиабилеты на майские праздники в конце февраля и начале марта. Об этом сообщает РИА "Новости".



Если приобретать билеты сейчас, то можно сэкономить 15–25% от стоимости перелёта. Представитель сервиса Aviasales Янис Дзенис рассказал, что билеты в Париж, Барселону, Амстердам и Прагу сейчас на 15% дешевле. В пресс-службе сервиса momondo заявили об экономии до 25% от стоимости авиабилетов.

Мы рекомендуем практичным путешественникам бронировать рейсы в европейские уголки за 57 дней до вылета, чтобы "поймать" самые бюджетные варианты, — сказала представитель momondo Ирина Рябова.

В компании Skyscaner рекомендуют приобретать билеты за полгода до вылета. Так можно приобрести их в 2–3 раза дешевле.



Эксперты Aviasales отмечают, что билеты на отечественные курорты можно приобретать в последний момент. Это касается также Тбилиси, Рима, Бангока и Нью-Йорка. А вот в Skyscaner посоветовали бронировать билеты по России как можно раньше. "Попробуйте подвинуть поездку хотя бы на один день в ту или иную сторону — и, скорее всего, вы увидите приятное снижение стоимости билета. Главная задача — избежать самых востребованных пиковых дат", — отметили там.