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Главная Новости Транспорт

8 марта в Калининградской области отменят несколько электричек (расписание)

10:55
  572 0
  • Фото из архива Клопс.Ru.
Фото из архива Клопс.Ru.
8 марта в Калининградской области отменят несколько пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Это связано с традиционным для праздников снижением пассажиропотока. Изменения внесли в расписание электричек на Светлогорском, Зеленоградском, Балтийском, Черняховском, Багратионовском и Мамоновском направлениях.

На Светлогорском направлении в среду будут курсировать 10 поездов (отправление с Южного вокзала в 7:42, 11:09, 15:10, 17:39 и 18:28; из Светлогорска в 9:00, 12:26, 17:11, 19:17 и 20:28). На Зеленоградском — 8 поездов (отправление из Калининграда в Светлогорск через Зеленоградск в 8:00, 10:50 (до Пионерского Курорта), 15:40 и 17:33; из Светлогорска в 10:04, из Пионерского Курорта в 13:36, из Зеленоградска в 10:55, 14:15, 17:19, 18:46).

По маршруту Калининград — Ладушкин пойдут две электрички (отправление из Калининграда в 9:50, из Ладушкина в 16:45). Столько же будут курсировать в направлении Стрельни (отправление из Калининграда в 8:05, из Стрельни в 15:00).

На Черняховском и Балтийском направлениях, а также на внутригородских маршрутах Калининград — Чкаловск,  Киевская — Северный вокзал и Калининград — Гурьевск пригородные поезда отменяют. На Советском направлении поезда проследуют по обычному графику (отправление из Советска в 6:31, из Калининграда в 18:10).

"С 9 марта пригородные поезда на всех направлениях будут следовать по обычному расписанию", — говорится в сообщении ведомства.

 
 

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