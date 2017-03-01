ГИБДД просит калининградцев отложить на время поездки на велосипедах и мотоциклах
В Калининграде ГИБДД рекомендует велосипедистам и мотоциклистам отложить на время поездки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным автоинспекции, с наступлением тепла количество мотоциклов и велосипедов на дорогах области увеличилось. Однако в межсезонье погода обычно нестабильная. Для этого времени года характерны осадки, а температура воздуха может понижаться до отрицательных значений.
Сцепление на скользких дорогах у двухколёсного транспорта плохое, поэтому тормозной путь у мотоцикла больше, чем у автомобиля, особенно во время снега и дождя. Автоинспекторы просят всех любителей мотоциклов и велосипедов дождаться наступления тёплого сезона.
По данным ГИБДД, в 2016 году в регионе произошло 151 ДТП с участием водителей мотоциклов и велосипедов. В них погибли 13 человек, 147 получили ранения.
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