В районе Верхнего озера в Калининграде запретят остановку и стоянку транспорта

В Калининграде с 20 марта запрещают остановку и стоянку автотранспорта вдоль жилого дома № 96 по улице Земельной. Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.



На дороге будут установлены знаки 3.27 "Остановка запрещена" с табличками 8.2.4 "Работает эвакуатор". Указатели появятся по обеим сторонам проезжей части.

Улица Земельная расположена перпендикулярно улице Горького. Туда часто приезжают калининградцы, которые желают пройтись по Верхнему озеру. В администрации объяснили решение ограничить парковку необходимостью обеспечить беспрепятственный разъезд транспортных средств.