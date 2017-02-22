Арбитражный суд обязал администрацию Калининграда построить дорогу к магазину на ул. 9 Апреля

Арбитражный суд Калининградской области обязал администрацию города построить дорогу с ул. Нерчинской к зданию магазина "Мир ткани" на ул. 9 Апреля. Резолютивная часть опубликована на сайте суда.

После реконструкции улицы 9 Апреля подвоз товаров и посетителей к торговому центру "Мир ткани" стал невозможен. Бизнесмены (из ООО "Степ") обратились в администрацию города с просьбой открыть проезд с улицы 9 Апреля. Однако после рассмотрения чиновники мэрии пришли к выводу, что на данной территории выявлен большой перепад высот рельефа, растёт много деревьев. Кроме того, часть рассматриваемой под проезд территории занята земельным участком под существующие здания и сооружения (здание БФУ им. Канта). В администрации сочли, что представленный бизнесменами вариант не соответствует техническому регламенту проезда крупногабаритного автотранспорта, радиус разворота которого составляет 14 метров.



Тогда представители ООО "Степ" обратились в Ленинградский районный суд с иском о предоставлении сервитута (возможности пользоваться чужой землёй) для обеспечения и организации проезда. Решением Ленинградского районного суда в удовлетворении требований частной компании было отказано, поскольку по планируемому проезду будет осуществляться не только движение автотранспорта истцов и их клиентов, но и сквозное движение автотранспорта неограниченного круга лиц.



Тогда бизнесмены решили добиться от администрации Калининграда организовать проезд к центру с ул. Нерчинской. Городские власти снова отказали, и ООО "Степ" обратилось в Арбитражный суд, который встал на сторону предпринимателей и признал незаконным отказ городских властей от организации проезда с ул. Нерчинской на территорию торгового центра "Мир ткани". Также суд обязал администрацию построить дорогу с ул. Нерчинской на территорию между торговым центром "Мир ткани" и Клинико-диагностическим центром БФУ им. Канта. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.