На праздниках калининградских водителей будут проверять на трезвость
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В грядущие выходные и праздничные дни Госавтоинспекция проверит калининградских водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Профилактические рейды пройдут с 23 по 26 февраля. Сотрудники ГИБДД будут контролировать автомобилистов как в областном центре, так и во всех районах региона.
"Управление транспортным средством в состоянии опьянения по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных правонарушений, которое может повлечь тяжёлые последствия. Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель": 8 (4012) 552-811", — говорится в сообщении ведомства.
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