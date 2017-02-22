На праздниках калининградских водителей будут проверять на трезвость

В грядущие выходные и праздничные дни Госавтоинспекция проверит калининградских водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Профилактические рейды пройдут с 23 по 26 февраля. Сотрудники ГИБДД будут контролировать автомобилистов как в областном центре, так и во всех районах региона.

"Управление транспортным средством в состоянии опьянения по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных правонарушений, которое может повлечь тяжёлые последствия. Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель": 8 (4012) 552-811", — говорится в сообщении ведомства.