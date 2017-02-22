Пассажирам предлагают проголосовать за самое удобное время отправления вечернего поезда Калининград — Балтийск

Пассажирам Балтийского направления предлагают выбрать наиболее удобное время отправления поезда Калининград — Балтийск. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



На выбор предлагается несколько вариантов: отправление с Южного вокзала в 18:05 или в 18:40. Также предлагается вариант отправления поезда в Балтийск с Северного вокзала в 18:10 или в 18.30. Пассажиры могут предложить и свои варианты оптимизации расписания.



Проголосовать можно до конца февраля на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании (www. kppk39.ru) и в группе "Пригородные поезда Калининградской области" социальной сети "ВКонтакте".