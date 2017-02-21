"Водитель, ты судак": в Московском районе "Хёндай" перегородил тротуар
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
На Южном бульваре в Калининграде водитель припарковал "Хёндай Солярис" прямо посередине тротуара и оставил его там на весь день. В результате пешеходам, а в особенности женщинам с колясками, было тяжело пройти там. Как отмечают читатели, в целом в микрорайоне мест для парковки было достаточно и при желании водителей найти стоянку сделать это не составляет проблемы.
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.
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