"Водитель, ты судак": в Московском районе "Хёндай" перегородил тротуар

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.



На Южном бульваре в Калининграде водитель припарковал "Хёндай Солярис" прямо посередине тротуара и оставил его там на весь день. В результате пешеходам, а в особенности женщинам с колясками, было тяжело пройти там. Как отмечают читатели, в целом в микрорайоне мест для парковки было достаточно и при желании водителей найти стоянку сделать это не составляет проблемы.



Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.