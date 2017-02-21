Ярошук объяснил ограничение въезда на парковку у дома творчества на ул. Сергеева нехваткой мест

Глава города Александр Ярошук объяснил причину установки шлагбаума возле Дома творчества на ул. Сергеева нехваткой мест для автомобилей родителей, которые привозят детей на занятия. Об этом чиновник сообщил корреспонденту Клопс.Ru во вторник, 21 февраля, после оперативного совещания в администрации города.
По словам мэра, после ремонта парковки местные жители стали оставлять на ней транспорт — и привозящие детей родители не имели возможности парковать свои машины. В итоге администрация решила установить на въезде шлагбаум.
Из-за нехватки мест директор Дома творчества ко мне приходила, приносила фотографии, слёзно просила ограничить парковку. Я разрешил, но с условием, что с тех, кто привозит детей, денег брать не будут, — отметил Ярошук.
Сейчас возле жилых домов на ул. Сергеева, где располагается тротуар, стоят десятки автомобилей, которые уже "вспахали" газон. При этом на стоянке у Дома творчества есть свободные места.
Стоянку в августе прошлого года капитально отремонтировали
. Там обновили покрытие и увеличили количество парковочных мест.
Во время ремонта глава города Александр Ярошук, отвечая на вопрос корреспондента Клопс.Ru, говорил
о том, что после завершения работ ограничивать парковку для водителей не будут, так как она общественная и ею пользуются не только гости Дворца творчества, но и посетители соседнего здания суда, а также местные жители. Тем не менее спустя несколько месяцев после реконструкции парковку закрыли шлагбаумом. Во Дворце творчества Клопс.Ru заявили, что эта территория вовсе не парковка, несмотря на наличие дорожной разметки.
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