В Калининграде в 2017 году установят три новых светофора (схема расположения)

На трёх калининградских улицах в 2017 году установят новые светофоры. Об этом во вторник, 21 февраля, во время оперативного совещания в администрации сообщил начальник дорожно-транспортного управления Александр Химич.



Светофоры появятся на ул. Пролетарской, д. 19, в районе "Балткрана" на ул. А. Невского и недалеко от СНТ "Победа" на ул. Горького. На первых двух улицах светофоры установят у нерегулируемых пешеходных переходов. У садового товарищества на Горького обустроят новый.

Ранее в ГИБДД называли участок на ул. Пролетарской очагом аварийности. За последние несколько месяцев там несколько раз сбивали пешеходов.

За счёт средств городского бюджета в 2017 году планируется установка искусственных неровностей на ул. Челюскинской, 1-й Алтайской (опасный поворот), ул. Нарвской, 117 (детский сад № 55), ул. К. Назаровой (школа № 5), Тенистая аллее.

