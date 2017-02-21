ГИБДД проверит таксистов и соблюдение правил на железнодорожных переездах

В Калининградской области проведут два профилактических мероприятия для автомобилистов. Об этом сообщили в ГИБДД.



Так, с 20 февраля по 20 марта сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов. Дело в том, что в 2016 году на территории Калининградской области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных со столкновением автомобилей с подвижным составом железнодорожного транспорта в момент пересечения ими железнодорожных переездов. В результате этих происшествий четыре человека погибли.



В январе 2017 года произошло одно ДТП на железнодорожном переезде, в котором два человека получили ранения.



Кроме того, с 20 по 27 февраля на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Таксомотор", во время которого проверят таксистов, выявляя нелегальных. ГИБДД призывает водителей, занимающихся легковыми пассажирскими перевозками, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.