ГИБДД проверит таксистов и соблюдение правил на железнодорожных переездах
Фото из архива пресс-службы КЖД
В Калининградской области проведут два профилактических мероприятия для автомобилистов. Об этом сообщили в ГИБДД.
Так, с 20 февраля по 20 марта сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов. Дело в том, что в 2016 году на территории Калининградской области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных со столкновением автомобилей с подвижным составом железнодорожного транспорта в момент пересечения ими железнодорожных переездов. В результате этих происшествий четыре человека погибли.
В январе 2017 года произошло одно ДТП на железнодорожном переезде, в котором два человека получили ранения.
Кроме того, с 20 по 27 февраля на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Таксомотор", во время которого проверят таксистов, выявляя нелегальных. ГИБДД призывает водителей, занимающихся легковыми пассажирскими перевозками, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Напомним, 8 февраля в Чкаловске электричка протаранила
автомобиль. Поезд 10 метров тащил
по рельсам оторванную переднюю часть легковушки.
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