"Водитель, ты судак": На ул.Невского внедорожник "Рено" поехал на красный (видео)

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

На ул.Невского водитель на "Рено Дастер" проехал через перекресток на красный сигнал светофора. При этом, на кадрах видео отчетливо видно, как перед перекрестком водитель ускоряется, несмотря на то, что водитель в противоположенном направлении собирался повернуть налево.

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.